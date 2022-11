Raid vandalico alla stazione Notarbartolo, ascensore guasto e binari 2 e 3 irraggiungibili per i disabili

Alla stazione Notarbartolo, l'ascensore che conduce ai binari 2 e 3 è guasto a causa di un atto vandalico. Così da ieri pomeriggio risulta impossibile raggiungere i treni per disabili, genitori con passeggino e passeggeri che hanno difficoltà a deambulare. A meno che non si riesca, in alternativa, ad accedere alla scala mobile.

Un foglio con la scritta "fuori servizio" è stato piazzato sulla porta dell'elevatore sia al piano 0, quello al quale si accede da piazza Boiardo, sia al livello dei binari. Sulle banchine in attesa dei treni diretti alla stazione centrale e a Punta Raisi, sostano diversi viaggiatori, ma nessuno che sembra avere difficoltà a muoversi sulle proprie gambe. Probabilmente chi è arrivato e ha scoperto che l'ascensore non era utilizzabile è tornato indietro.

Armando Naccari in una mail a PalermoToday ha segnalato il disservizio, aggiungendo che "ai binari 2 e 3 si fermano i treni per l'aeroporto, per la stazione centrale e per tanti alti importanti luoghi di città e hinterland". Naccari inoltre sottolinea che secondo quanto previsto dalle norme "su Rfi, Rete ferroviaria italiana, incombe l'obbligo di indennizzare i viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta che utilizzano servizi di trasporto sottoposti ad obbligo di servizio pubblico, nel caso in cui, in presenza di ascensori non funzionanti per un periodo superiore a 24 ore nelle stazioni gestite da Rfi, non siano rispettati i tempi di ripristino comunicati o rettificati dal gestore della stazione". Pertanto Naccari "invita Rfi all'immediata riparazione dell'ascensore in questione ovvero si provvederà a richiedere rimborso di abbonamenti e danni subiti".

Da Rfi fanno sapere che "l'ascensore è guasto perché ieri pomeriggio ignoti hanno rotto la fotocellula". E aggiungono: "E' intervenuta una ditta e adesso per la riparazione si aspetta un pezzo di ricambio che arriverà la settimana prossima". Per quanto riguarda le persone con disabilità, Rete ferroviaria italiana spiega: "Il disabile può avvisare la sala blu di Rfi, al numero verde 800 90 60 60, almeno un'ora prima della partenza, in questo modo è possibile far transitare il treno dal binario 1".