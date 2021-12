L'ascensore è rotto, bambina disabile non può salire al terzo piano e fa lezione senza i compagni

L'ascensore della scuola Perez non funziona da oltre un mese e a farne le spese sono i bambini disabili. Un'alunna di 8 anni, costretta in carrozzina, che frequenta la scuola elementare in via Errante (a due passi dalla stazione centrale) non riesce più a raggiungere la sua classe al terzo piano ed è obbligata a fare lezione sola con la sua maestra di sostegno e un'assistente in un'aula al piano terra. E così la mamma lancia un appello: "Mia figlia deve stare con gli altri - dice a PalermoToday - ha bisogno di socializzare. Il Comune trovi i soldi per rimetterlo in funzione". La bambina non sarebbe l'unica a subire le conseguenze del guasto, all'interno dell'istituto ci sono altri alunni in carrozzina.

La preside dell'istituto comprensivo Perez-Madre Teresa di Calcutta Grazia Pappalardo sta cercando di risolvere il problema, ma la soluzione è ancora lontana: "Per quello che è nelle nostre possibilità - racconta - stiamo cercando una soluzione. Abbiamo contattato dei tecnici della manutenzione per capire prima di tutto quale sia il problema all'ascensore. E' chiaro che la bambina - continua - deve fare il suo percorso scolastico insieme ai compagni. Speriamo di trovare un assetto che possa permetterle di rientrare in classe entro l'inizio del nuovo anno".

Nel frattempo la direzione scolastica sta lavorando per far sì che la piccola possa condividere con i compagni almeno qualche ora di studio. "La nostra scuola - afferma Pappalardo - è una scuola inclusiva e noi stiamo cercando di rimuovere tutti gli ostacoli. Metteremo in atto una mini progettualità che garantisca la presenza dei compagni". Impossibile spostare tutta la classe dal terzo al piano terra. "Lì c'è la scuola dell'infanzia - conclude la dirigente scolastica - e non possiamo far fare le scale ai bimbi di 3 o 4 anni. Se fosse stato possibile avremmo già perseguito questa strada".