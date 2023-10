La scuola è senza ascensore, ragazzina disabile costretta a stare in classe da sola

A scuola non funziona l'ascensore e una ragazzina disabile non può raggiungere la sua classe per stare assieme ai sui compagni. Succede nella scuola media Karol Wojtyla di via dell'Arsenale. Nonostante le continue sollecitazioni di riparazione del guasto da parte della famiglia, una ragazzina di 12 anni in sedia a rotelle è costretta a fare lezioni da sola nel teatro.

E' dall'inizio della scuola che Chiara aspetta che l'ascensore venga riparato per poter raggiungere la sua classe al primo piano dell'istituto che si trova in zona Cantieri Navali. Nessun intervento però è stato effettuato e la dodicenne diversamente abile passa le sue mattinate isolata, coi soli insegnanti di sostegno e gli assistenti all'autonomia, al piano terra della scuola, in un'aula che può facilmente raggiungere con la sua carrozzina.

A raccontare la storia a PalermoToday è la mamma della ragazzina. "Viene chiesto l'intervento per il ripristino dell'ascensore dal primo settembre - spiega Cinzia Alfieri - ma i tecnici sono arrivati una prima volta soltanto a scuola riaperta. Mia figlia si trova momentaneamente in teatro, in attesa che venga riparato il guasto. Può stare in compagnia di alcuni compagnetti, appena tre, solo per un'ora al giorno, anche se ne avrebbe tanto bisogno".

Sembrerebbe che la scuola non abbia rinnovato il contratto con gli ascensoristi e che il guasto sarà riparato a breve, almeno stando alle promesse fatte ai genitori dell'alunna. PalermoToday ha provato diverse volte a contattare la preside, la professoressa Ivana Corvaia, senza alcun successo. "Studiare in compagnia di altri ragazzi - conclude la madre - è fondamentale. Mia figlia ha una tetraparesi spastica ed è già penalizzata dal fatto che ogni anno i professori cambiano. Senza continuità si fanno passi indietro e bisogna ripartire da zero. Inoltre non ha amici e invece avrebbe bisogno di stare in compagnia".