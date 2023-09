VIDEO | Viale Regione, dentro i sovrappassi della vergogna: in via Nina Siciliana l'ascensore è guasto e viene "murato"

Da alcuni giorni chi prova ad attraversare il cavalcavia pedonale trova una brutta sorpresa: due grossi pannelli di legno serrano il mezzo. Il calvario di una donna con un passeggino: "Costretta a tornare indietro". Scritte, vetri rotti, rifiuti e degrado in via Nazario Sauro e via Nave. "La sera abbiamo paura, c'è pure chi ci dorme all'interno. Serve la vigilanza"