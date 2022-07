Ascensore precipitato allo Sperone, feriti fuori pericolo: l'Iacp avvia i controlli in tutti gli impianti

I tre feriti, anche il più grave, un operaio della Reset di 65 anni, sono tutti fuori pericolo. E' questa la buona notizia dopo l'incidente avvenuto ieri in largo Vincenzo Balistreri, allo Sperone, dove in una palazzina dell'Iacp, al civico 3, un ascensore è precipitato dal terzo piano. Sono in corso degli accertamenti per capire cosa sia accaduto, ma per l'Istituto quell'impianto - seppur collaudato - non avrebbe potuto essere utilizzato dai condomini. Il commissario straordinario, Fabrizio Pandolfo, per evitare altri episodi simili ha disposto che vengano verificate le condizioni in tutti i circa 14 mila immobili dell'Iacp, sparpagliati anche nei comuni della provincia.

Feriti fuori pericolo

L'ascensore è precipitato nel primo pomeriggio di ieri, quando l'operaio della Reset, assieme alla moglie di 59 anni e alla cognata di 54, stavano salendo al quinto piano. Arrivati però al terzo, l'impianto è caduto e i tre hanno riportato fratture soprattutto alle gambe. L'uomo, prima ricoverato al Buccheri La Ferla, è stato poi trasferito a Villa Sofia dove è stato operato. La moglie è invece ricoverata all'Ortopedia del Civico e la cognata al Policlinico, dove è stata anche lei sottoposta ad un intervento. Per i medici, nessuno dei tre rischierebbe la vita.

La vicinanza dell'Iacp

Al di là delle eventuali responsabilità, sulle quali sta indagando il commissariato Brancaccio, Pandolfo tiene ad esprimere "a nome mio e di tutto l'Istituto la vicinanza alle persone che sono rimaste ferite" e aggiunge che "spero di poterle andare presto a trovare in ospedale".

"Controlli su tutti gli impianti"

L'Asp ha disposto che si facciano nuovi controlli sull'ascensore del civico 3, ma "lunedì - dice Pandolfo - controlleremo tutti quelli presenti in largo Balistreri", verifiche che saranno gradualmente estere a tutti gli impianti dell'Iacp: sevrirà ovviamente un programmazione a lungo termine. Intanto si sta anche verificando i titoli degli inquilini della palazzina con 14 appartamenti in cui è avvenuto l'incidente: alcuni avrebbero un regolare contratto, altri pagherebbero l'indennità per l'occupazione, ma altri sarebbero invece abusivi

Le indagini

Il commissario ieri aveva spiegato a PalermoToday che quell'impianto "è stato regolamente collaudato, ma non era in funzione perché gli inquilini non si sono mai organizzati in condominio e non hanno mai nominato un amministratore, impedendo così la possibilità di ottenere il libretto dell'ascensore e, di conseguenza, di usarlo". Sono in corso delle verifiche per capire se nel tempo ci sia stato un qualche tipo di carteggio tra l'Iacp e gli inquilini con al centro il problema dell'ascensore. Secondo la polizia, l'impianto sarebbe stato messo in funzione autonomamente dai residenti e senza le dovute autorizzazioni.