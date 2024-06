Dipartimento regionale acqua e rifiuti, il nuovo dirigente generale arriva dall'esterno

Sarà Arturo Vallone il nuovo dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Così ha deciso la Giunta regionale approvando la nomina proposta dall'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, al termine di una selezione con avviso pubblico alla quale hanno partecipato oltre quaranta candidati. Dopo l'interpello interno a cui avevano risposto 17 dirigenti di ruolo, che non aveva portato però ad alcuna "fumata bianca", è stato trovato quindi il sostituto che subentra a Calogero Burgio.

Vallone, originario di Francavilla di Sicilia nel Messinese, commercialista, ha 50 anni e dal 2017 ricopre l'incarico di dirigente a tempo indeterminato settore ambiente della Srr Area Metropolitana di Messina (Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti). Precedentemente, dal 2003 al 2017, è stato direttore generale dell'Ato Me 4 spa. Tra il 2022 e il 2023, è stato anche componente del tavolo tecnico permanente del settore Ambiente-rifiuti del dipartimento regionale Acqua e rifiuti.

I diciassette candidati interni che avevano avanzato la candidatura non avrebbero avuto, come scritto dall’assessore Di Mauro, i requisiti tecnici e le caratteristiche insite al ruolo di raccordo con l’organo politico. Così è stato preparato un nuovo avviso per individuare la figura che guiderà il dipartimento per i prossimi due anni e che avrà con ogni probabilità il compito di avviare le procedure per la costruzione dei due termovalorizzatori che il governo regionale ha inserito nel Piano rifiuti aggiornato ad aprile scorso.