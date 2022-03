VIDEO | Palazzo delle Aquile si illumina con i colori della pace, la video installazione contro la guerra in Ucraina

Si chiama "Artists united for peace" l'iniziativa promossa da Vm Agency Group con il patrocino del Comune e le proiezioni di Alessio Cassaro di Antaless Visual Design. L'evento si è tenuto in contemporanea in 42 città del mondo dagli Stati Uniti al Giappone