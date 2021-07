L'Ars dà il via libera a una nuova sanatoria edilizia, insorge l'opposizione: "Una vergogna"

Via libera dell'Ars a una delle due sanatorie edilizie chieste dal centrodestra. L'ok è arrivato con un solo voto di scarto (19 a 18) e una spaccatura nella maggioranza. Il condono approvato oggi rientra nel ddl edilizia e si applicherebbe anche alle aree sottoposte a vincolo d'inedificabilità relativa.

Pd, Cinquestelle e Claudio Fava hanno votato contro, mentre si è astenuta la presidente della commissione Ambiente, Giusi Savarino (Diventerà Bellissima). La norma passa anche grazie ai due voti degli ex grillini - ora in Attiva Sicilia - Angela Foti e Sergio Tancredi.

"Il nostro emendamento che bocciava il condono edilizio non è passato per un solo voto, grazie anche ad alcuni nostri ex colleghi, ora di Attiva Sicilia - attacca il deputato grillino Giampiero Trizzino, responsabile nazionale Ambiente del Movimento 5 Stelle -. L’aggressione al paesaggio di questa norma, che estende gli effetti del terzo condono, di berlusconiana memoria, alle aree a vincolo relativo, per intenderci quelle tutelate dal paesaggio o quelle a rischio idrogeologico, è inaccettabile. Con questa norma il governo Musumeci, quello degli inceneritori, si conferma sempre di più nemico giurato dell’ambiente. Attendiamo il voto finale dell'Aula, nella speranza che i deputati più avveduti capiscano il pericolo insito in questa norma, che Abbiamo dimostrato carte alla mano essere incostituzionale".

“Oggi si è consumata la pagina peggiore di questa legislatura - commenta in un post su Facebook il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo -. Nonostante gli appelli dell’opposizione, il governo Musumeci, in particolare l’assessore Cordaro con il centrodestra e tutte le sue stampelle, è riuscito ad approvare il condono previsto all articolo 20 del testo. Una vergogna assoluta”.