Portavoce dei Comuni non iscritti all’albo? Ordine dei giornalisti contro norma Ars

Un emendamento approvato dall'Ars nel mese di febbraio e relativo alle norme che regolamentano gli Enti locali annulla l'obbligo di iscrizione all'Albo dei giornalisti per i portavoce nei Comuni siciliani, invece previsto da una legge regionale del 2004. A sollevare il caso è l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che definisce il provvedimento "uno schiaffo alla categoria".

L'Ordine sottolinea poi che la decisione è stata adottata senza concertazione. "È bastato - si legge in una nota - scrivere 'all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n 2 e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso', et voilà, il gioco è stato fatto. Due righe appena per rendere felice qualche sindaco con impellenti necessità di circondarsi di personale fidato, non professionale, e uno schiaffo alla categoria dei giornalisti che sta vivendo sulla propria pelle una grave crisi occupazionale. Non un bel segnale quello che arriva dall'Ars, dove tra l'altro siedono anche politici-giornalisti".

"Stupisce - tuonano dall'Ordine - che questa norma sia passata nel silenzio generale alla Regione, che da un lato dà, riconoscendo contributi all'editoria isolana messa in ginocchio dalla pandemia, per garantire sostegno a un settore vitale per la democrazia come quello dell'informazione; ma che dall'altro toglie. Toglie posti di lavoro ai giornalisti con l'approvazione della norma che rende quello del portavoce dei sindaci un'attività senza qualifica professionale, aperta a tutti. Dalla Regione ci saremmo aspettati, come ci era stato promesso, un impegno per sensibilizzare gli enti locali a rispettare, dotandosi di uffici stampa, la legge 150 del 2000, troppo spesso disattesa e aggirata dagli amministratori. Ora che la norma approvata alla chetichella all'Ars è stata bocciata dal Consiglio dei ministri il 15 aprile, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia auspica che tra le forze politiche regionali si apra sulla questione dei portavoce e degli addetti stampa negli enti locali un confronto serio, al fine di garantire una boccata d'ossigeno a una categoria, quella dei giornalisti, ormai da tempo in ginocchio. E non soltanto a causa della pandemia".