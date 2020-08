Ars, nell'ufficio del presidente dell'Antimafia trovata una cravatta tagliata a metà

Una cravatta tagliata a metà e con un pezzo mancante. La scoperta è stata fatta dal presidente della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, ieri, nella sua stanza a Palazzo dei Normanni di Palermo.

L'episodio, denunciato alla polizia, si è verificato proprio nella stanza della presidenza della commissione, vicino al cortile della Fontana. Il deputato regionale dei Centopassi - già in passato era stato destinatario di messaggi intimidatori - ha scoperto il tutto ieri, quando è entrato nel suo ufficio per indossare la cravatta prevista dal regolamento dell'Ars. Per fare luce sulla vicenda saranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza interne del Parlamento siciliano.

"Esprimo a nome di tutto il gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia, la piena e convinta solidarietà all'onorevole Claudio Fava, per l’ignobile gesto subito all’interno del suo ufficio. Non saranno certo questi atti vili, come il taglio di una cravatta, a frenare l’importante attività svolta dalla stessa commissione e da chi la rappresenta sulle vicende più oscure e spigolose che riguardano la nostra Isola", afferma Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia all’Ars.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all'Ars in una nota esprime solidarietà a Fava "per l'inquietante episodio che si è verificato nei locali del gruppo del presidente". "Apprendiamo dalla stampa di questo accadimento - spiegano i deputati - che certamente non fermerà l'attività del presidente dell'Antimafia siciliana. A Fava giunga il nostro abbraccio".