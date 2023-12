All'Ars un convegno informativo sulla riforma dell’ordinamento sportivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Verterà sulla riforma dell’ordinamento sportivo il convegno informativo in programma sabato prossimo nella Sala Rossa Pio La Torre al Palazzo Reale in piazza del Parlamento. “Il lavoro nello sport e gli adempimenti statutari e fiscali degli enti sportivi” il titolo del convegno che, alla luce dei correttivi della Riforma dello Sport, pubblicati in tema di enti e lavoratori sportivi, interviene alla luce della legge di riforma del Decreto legislativo 36/2021 e dei successivi correttivi.

Una riforma che, costruita su tutele, semplificazione e trasparenza, da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti con l’obiettivo di portare migliorie ed innovazioni normative nel mondo dello sport. A iniziare dal lavoro sportivo di cui al d. lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele di chi vi opera, incluse quelle fondamentali come la maternità e la malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo. Siciliana, Vincenzo Figuccia, saluti ai quali seguiranno gli interventi del gius-commercialista e revisore legale dei conti, Victor Di Maria e del professore associato di Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale dell’Università di Roma “La Sapienza”, Fabrizio Proietti. Interverranno, inoltre, Sabrina Figuccia, consigliere Comune di Palermo, Vittorio Virzì, presidente associazione medici sportivi Palermo, Antonio Musacchia, presidente sezione di Palermo AIGA (Associazione italiana giovani avvocati), Nelli Scilabra, consigliere nazionale AIGA e Vincenzo Lipari, presidente Nazionale del Mediterraneo.

A Giuseppe Mangano, presidente Libertas Sicilia nonché consulente Sport e all’attività sportiva all’ARS, il compito di introdurre e condurre i lavori del convegno moderati da Maria Stefania Pipia, consulente legale Nazionale del Mediterraneo. L’evento è in corso di accreditamento presso l’AIGA per l’attribuzione di tre crediti formativi (due in materia di Diritto del lavoro e uno di Diritto sportivo o tributario). Alle ore 9 l’inizio dei lavori.