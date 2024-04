All'Ars esperti a convegno sul pericolo Hikikomori, le persone che si isolano dalla realtà

Sociologi, medici, insegnanti e politici a confronto giovedì 11 aprile a partire dalla 10 nella sala Mattarella dell'Ars per il convegno “Hikikomori”, su quei soggetti cioè che tendono ad estraniarsi dalla realtà per rifugiarsi in un mondo tutto loro. L'incontro, promosso dal pediatra-deputato regionale M5S, Carlo Gilistro, vedrà pure la partecipazione di diverse centinaia di studenti collegati da remoto da scuole di tutta la Sicilia, grazie alla collaborazione dell'ufficio scolastico regionale diretto dal dottor Giuseppe Pierro.

“Gli Hikikomori - dice Gilistro - purtroppo stano aumentando sempre di più, se ne contano almeno 150 mila in Italia, e l'abuso del digitale non aiuta certo. É ora di mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per cercare di arrestare il fenomeno”.