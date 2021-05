Arrivati 30 mila vaccini Pfizer: in Fiera riprendono seconde dosi e iniziano somministrazioni ai maturandi

I vaccini Pfizer, come annunciato ieri, sono arrivati a Palermo. Nelle prime ore di questa mattina sono state 30 mila le dosi distribuite in tutta la provincia. All'interno del padiglione 20, in Fiera, dove oggi ha preso il via la campagna di vaccinazione per i maturandi, si stanno già somministrando i vaccini. Ma oltre agli studenti che devono affrontare l'esame di maturità si procederà anche alle seconde dosi dopo i disagi di ieri.

Il primo studente siciliano a ricevere la prima dose, su base volontaria e senza prenotazione, è Giuseppe D'Agostino: ha 18 anni e frequenta il liceo scientifico Basile. Molti altri sono in fila. "C'è - commentano dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata da Renato Costa - una buona affluenza. I ragazzi hanno voglia di vaccinarsi". La Sicilia è la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi. Ai minorenni verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre a chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età sarà iniettato AstraZeneca o Johnson&Johnson.

Ieri nell'hub di via Sadat, a causa dell'esaurimento delle scorte di vaccini prodotte dall'azienda farmaceutica statunitense, in tanti hanno denunciato di essere stati rimandati a casa dopo ore di attesa. Avrebbero dovuto fare il richiamo ma l'appuntamento è slittato all'ultimo. A causa dell'improvvisa indisponibilità di vaccino la struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata da Renato Costa non ha nemmeno fatto in tempo ad avvisare tutti gli utenti. Stamattina la nuova consegna. Dopo un brevissimo stop, dunque, la campagna nell'Isola può ripartire.