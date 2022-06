Arriva il nuovo singolo dell’artista Nicola Giosuè ”Ammuìno”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ammuìno” è il titolo del nuovo singolo dell'artista Nicola Giosuè. “Titolo abbastanza veritiero - commenta l’artista - il mio brano, infatti, interpreta la situazione storica che i popoli stanno vivendo e poiché sono italiano ho fatto riferimento a tutta la classe politica del mio paese. Il mio brano vuole essere uno stimolo alla riflessione ma anche un’esortazione a reagire. Non si può vivere passivamente - continua Giosuè - o, peggio ancora, fingere di non accorgersi del caos in cui viviamo. Siamo noi cittadini che dobbiamo reagire per cambiare le cose. Troppo facile dare la colpa soltanto alla classe politica. Dobbiamo scendere in campo per cambiare la situazione. I beni di prima necessità costano un patrimonio, il carburante è alle stelle, la guerra non si ferma, la disoccupazione aumenta, il divario sociale economico è sempre più notevole!!! Dove arriveremo se non ad una guerra civile??? Ecco!!! E Giosuè invia ancora uno stimolo agli ascoltatori con il suo brano: "Tu che stai ascoltando, rifletti bene: prendi il comando... A chest punt add'a reagì e statt accuort pè Nun murì..." Questa strofa conclusiva dice tutto. “Partendo da un testo violento - spiega Giosuè - ed accorato Alessandro Magnisi (T Records) ha realizzato una produzione originale che riesce a sposare insieme pressanti suoni percussivi e tribali, strumenti acustici come il mandolino e gli archi a tessiture elettroniche quasi disturbanti di caratterizzazione moderna”. Il video è stato realizzato dalla Dog's Movie Production, a partecipare al brano Gabriele Sparicio, un talentuoso adolescente che oltre agli studi liceali, che segue con ottimi risultati, si è accostato al canto ed all'interpretazione. #nicolagiosuè #autore #artista #cantautore #musica #singer #songwriter #arrangiamento #recording #mixing #mastering #alessandromagnisi @nicolagiosue @alessandromagnisi @trecords #gabrielesparicio