"Violenze sessuali sulle nipoti di 12 e 9 anni", arrestato un quarantenne a Villabate

Avrebbe approfittato dei momenti in cui si sarebbe trovato solo con le nipoti di 12 e 9 anni, figlie di sua sorella, "per costringerle a subire ripetutamente atti sessuali". Il gip di Termini Imerese ha disposto l’arresto di un quarantenne residente a Villabate, ora rinchiuso in carcere, accusato del reato di violenza sessuale aggravata su minori con l’aggravante di aver commesso il fatto in ambito familiare.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla sorella dell’indagato che "ha fornito - si legge in un nota - importanti riscontri che sono stati confermati attraverso una delicata attività investigativa che ha consentito al personale della sezione di polizia giudiziaria della polizia in servizio alla Procura di ricostruire episodi di abusi in ambito familiare che hanno consentito l’adozione del massimo provvedimento restrittivo".

Secondo quanto ricostruito “i primi episodi - spiegano ancora gli investigatori - risalirebbero al 2013, quando la prima vittima era dodicenne e sarebbero durati negli anni. Le attenzioni perverse dell’uomo si sarebbero poi spostate nel 2018 nei confronti della nipote più piccola, di soli 9 anni”. Sulla scorta degli elementi acquisiti il gip, su richiesta della Procura, ha firmato l’ordinanza nei confronti del quarantenne disoccupato.