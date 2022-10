"Sono stata violentata per anni da mio padre": arrestato 45enne a Montelepre

Dopo nove anni, raggiunta la maggiore età, avrebbe trovato il coraggio di confidarsi prima con un’amica e poi con la madre per raccontare loro, prima di rivolgersi alla polizia, le “attenzioni” che avrebbe subito da suo padre. La polizia ha arrestato a Montelepre un uomo di 45 anni, indagato per abusi sessuali sulla figlia oggi diciottenne, che è stato rinchiuso in carcere in attesa di nuove disposizioni.

La denuncia è stata presentata nel commissariato di Partinico a luglio scorso, mentre l’arresto disposto dal gip è stato eseguito dieci giorni fa. La giovane, figlia di genitori separati, ha riferito dei rapporti sessuali che sarebbe stata costretta a subire in casa dal padre sin da quando aveva nove anni. Un racconto che avrebbe spiazzato anche la madre, che non si sarebbe accorta di nulla sino a quando lei non avrebbe deciso di aprirsi.

Alla luce di quanto denunciato sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosso”. Gli investigatori della Squadra mobile hanno eseguito alcuni accertamenti per trovare riscontri sulla ricostruzione fornita dalla diciottenne. Il 45enne è stato portato al Pagliarelli dove, in attesa di nominare il suo legale di fiducia, gli è stato assegnato un avvocato d’ufficio.