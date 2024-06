Pestato in strada, finisce in carcere per violenza sessuale: "Lo abbiamo picchiato perché ha abusato di mia figlia in discoteca"

Quando sono stati rintracciati dalla polizia, perché sospettati di essere gli autori di un pestaggio ai danni di un giovane avvenuto a Bagheria, avrebbero ammesso candidamente le proprie responsabilità ma svelato anche il motivo. "Mia figlia mi ha raccontato di essere stata violentata da lui durante una serata al Country", ha raccontato il padre che quel giorno si trovava insieme al figlio e a una terza persona. E proprio per quei fatti un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e portato in carcere al Pagliarelli con l'accusa di aver abusato, poche settimane prima del pestaggio di Bagheria, di una coetanea incontrata durante una serata nella discoteca di Palermo.

La violenta aggressione ai danni del giovane risale al 9 maggio scorso. Il ventunenne era appena uscito da una sala da barba, in una zona molto frequentata di Bagheria, quando tre uomini sono sbucati dal nulla e hanno iniziato a picchiarlo utilizzando anche una mazza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti. Il ragazzo, stordito e sanguinante, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Al termine degli esami i medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni e lui, preferendo andare via, ha firmato per le dimissioni ed è tornato a casa.

“Ero lontano e non si sentiva bene, ma sembrava che gli urlassero qualcosa tipo ‘Ti ricordi di mia figlia?’. E nel frattempo lo prendevano a calci e pugni”, aveva raccontato a PalermoToday un residente che vive vicino all’incrocio in cui è avvenuto il pestaggio, tra via Palagonia e via Inzerillo. Gli investigatori del commissariato di Bagheria hanno subito avviato le indagini e, dopo aver ascoltato alcuni potenziali testimoni e acquisito le immagini di numerose telecamere, sono riusciti a risalire all’identità dei tre aggressori.

I tre - ovvero il padre e il fratello della ragazza che sarebbe stata violentata e una terza persona - ora indagati a piede libero per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni non avrebbero respinto le accuse confermando di essere i protagonisti dell’agguato per cui il ventunenne è finito in ospedale. Alle domande dei poliziotti i tre avrebbero risposto sostenendo di aver aggredito il giovane perché pochi giorni prima, nella notte tra il 4 e il 5 maggio, avrebbe costretto la ragazza, appena ventenne, ad avere un rapporto sessuale approfittando forse del fatto che lei avesse bevuto alcol durante la serata.

Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura di Palermo, hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire quanto successo quella notte al Country e nelle poche ore precedenti alla presunta violenza sessuale. Alla luce di quanto emerso il sostituto procuratore Clio Di Guardo, che fa parte del pool di magistrati del dipartimento “Fasce deboli”, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita la scorsa settimana.