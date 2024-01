Anziano sommerso dai debiti tentò il suicidio, i carabinieri incastrano 39enne e lo arrestano per usura

Usura, estorsione e autoriciclaggio. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Alcamo (Trapani) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Trapani, nei confronti di un pregiudicato di 39 anni di Partinico, già detenuto per alcuni reati commessi nel 2019.

L’indagine ha preso il via dal tentativo di suicidio di un imprenditore agricolo alcamese, di 76 anni, avvenuto nel dicembre 2022. I carabinieri hanno scoperto che l'anziano, nel periodo tra marzo e dicembre 2022, aveva chiesto in prestito all’indagato 40 mila euro, in cambio del quale aveva consegnato a garanzia assegni per un valore complessivo di 79.900 euro. Nel corso dei mesi, gli interessi sarebbero aumentati sino ad arrivate al 50% mensile e l'anziano, non riuscendo più a rispettare le scadenze, aveva deciso di togliersi la vita, assumendo diversi farmaci, ma era stato salvato dopo il ricovero in ospedale. L'indagato inoltre avrebbe utilizzato, da maggio a dicembre 2022, gli assegni in bianco per il pagamento delle forniture ortofrutticole della sua impresa, fittiziamente intestata a un prestanome. Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo della ditta dell’arrestato.