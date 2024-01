Ospedali ancora nel mirino dei ladri, furto al Civico: arrestato un uomo di 51 anni

Finisce nei guai un 51enne palermitano. L'uomo sarebbe entrato di notte a bordo di una bici elettrica rompendo i vetri della lavanderia del padiglione 24 (l'Oncologia) dell'ospedale Civico. Una volta dentro, avrebbe spaccato i distributori automatici che erogano bevande per accaparrarsi gli spiccioli all'interno. L'uomo, però, è stato colto in flagrante dal personale della Mondialpol Security che ha subito chiamato la polizia: gli agenti lo hanno così arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso.

L’uomo è arrivato all'interno del padiglione insieme a un complice al momento ancora ignoto: secondo quanto ricostruito, infatti, uno dei due "intrusi" - con la protezione di un'altra persona rimasta fuori a far da "palo" - si sarebbe dedicato ad armeggiare all’interno dello stanzino adibito a conservare gli attrezzi delle pulizie e, non trovando nulla, avrebbe ripiegato sulle macchinette automatiche.

Il 51enne, una volta accortosi della presenza delle guardie giurate, avrebbe provato a darsi alla fuga insieme al complice. Entrambi sono stati inseguiti e solo uno dei due è stato bloccato all’esterno del Civico. La pattuglia del commissariato Porta Nuova, nel frattempo allertata, è così giunta in via Lodato fermando il ladro, il cui arresto è già stato convalidato. Ora le indagini sono in corso per risalire all'identità del complice.