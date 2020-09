Bolognetta, tenta di fregare un anziano con la truffa dello specchietto: arrestato

Un lecca lecca e dei gessetti colorati per tentare la truffa dello specchietto. I carabinieri hanno arrestato un 53enne di Melilli (Siracusa), G.C.F., per il reato di truffa aggravata dopo aver cercato di raggiare un ultraottantenne di Bolognetta. Per sua sfortuna però la scena è stata notata dai passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Fondamentali per la ricostruzione fatta dai militari della compagnia di Misilmeri alcune telecamere di videosorveglianza. Il 53enne, spiegano dal Comando provinciale, avrebbe simulato "l’urto e tramite dei gessetti colorati, di volta in volta scelti in base al colore della carrozzeria dell’auto delle vittime, apponendo dei segni sullo specchietto".

Dopo aver fermato il siracusano i carabinieri lo hanno accompagnato nelle camere di sicurezza, come disposto dalla Procura, in attesa della convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza il giudice per le indagini preliminari ha applicato al 53enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.