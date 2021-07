Truffa dello specchietto a Baucina, settantenne nel mirino: arrestato un siracusano

Da Siracusa a Baucina per tentare la truffa dello specchietto. I carabinieri hanno arrestato un 32enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip per il reato di estorsione aggravata ai danni di un pensionato. L’indagato è stato accompagnato in una cella del carcere Burrafato di Termini in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

L’episodio risale a giugno scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima è stata avvicinata dal siracusano che lo ha “inseguito obbligandolo a fermarsi in un luogo isolato - spiegano dal Comando provinciale - e pretendendo un risarcimento per incidente mai avvenuto, costringendolo inoltre a prelevare al bancomat la somma”.

Nonostante la vittima non avesse denunciato nulla i carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda e a rintracciare il pensionato, che alla fine ha collaborato denunciando l’accaduto. Al termine dell’attività investigativa i carabinieri sono risaliti all’identità del 32enne Siracusa poi arrestato e portato in carcere.