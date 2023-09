"In auto con fumo, erba e cocaina": aggredisce con una gomitata un carabiniere e viene arrestato

Quando i carabinieri lo hanno controllato, non solo era agitato, ma ha pure perso la pazienza, tanto da colpire al petto uno dei militari che lo stava perquisendo. Per un ventiseienne di Termini Imerese - trovato in possesso di varie dosi di cocaina, hashish e marijuana - è così scattato l'arresto sia per detenzione di droga ai fini di spaccio che per resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ai domiciliari.

Il giovane era sulla sua auto quando è stato fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese. Oltre alla droga, l'indagato aveva con sé anche 790 euro, che gli investigatori ritengono provento proprio dello spaccio. Dopo l'aggressione al militare, che è stato colpito con una gomitata, la perquisizione, compiuta con l'ausilio di unità cinofile, è stata estesa all'abitazione del ventiseienne. Qui è stata trovata una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, allestita nel garage dell'immobile, completa di impianto di aerazione, fertilizzanti, termometro e temporizzatore, oltre che di tutti gli strumenti necessari per il confezionamento delle dosi.