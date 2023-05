La lite tra vicini finita a coltellate, 52enne in carcere con l'accusa di tentato omicidio

In carcere con l’accusa di aver accoltellato il vicino di casa. La polizia ha eseguito ieri il fermo per tentato omicidio nei confronti di S. D. S., 52 anni, portato in una cella del Pagliarelli dove resterà in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip. E’ stato rintracciato poco dopo quanto accaduto ieri pomeriggio in via Ruggero Loria, nella zona di via dei Cantieri, dove la polizia è intervenuta in seguito a una serie di telefonate arrivate al 112 per una lite finita a coltellate. Sono gravi ma stabili le condizioni della vittima, un uomo di 49 anni - colpito quattro volte all’addome - che è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. La prognosi resta ancora riservata.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, tra le 14.30 e le 15. Secondo quanto ricostruito tra le famiglie dei due uomini non correva buon sangue già da tempo e, praticamente a ogni occasione, le normali questioni di vicinato si trasformavano in discussioni spesso dai toni molto accesi. E così sarebbe andata anche ieri. La vittima, mentre si trovava sulle scale condominiali, avrebbe avuto un battibecco con il figlio e la moglie del 52enne. A quel punto sarebbe intervenuto proprio S. D. S. che, dopo una serie di insulti, sarebbe entrato in casa, avrebbe preso un grosso coltello da cucina e sarebbe tornato sui suoi passi per minacciare o colpire il vicino.

Durante la colluttazione anche il fratello del 49enne avrebbe provato a separarli, rendendosi conto subito dopo di ciò che era già accaduto. L’indagato infatti, come ricostruito dagli investigatori della polizia, era riuscito già ad affondare la lama per quattro volte nello stomaco dell’uomo, provocandogli delle ferite da cui ha perso una grossa quantità di sangue. A quel punto S. D. S. sarebbe scappato, ma non prima di aver preso la sua famiglia per accompagnarla in casa di un cognato per metterla al sicuro. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale hanno avviato le ricerche riuscendo a rintracciare l'uomo non lontano dalla sua abitazione. Del coltello invece nessuna traccia.

Nel frattempo i familiari del ferito hanno contattato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. La situazione però era troppo grave e così qualcuno ha deciso di accelerare i tempi e far salire il 49enne a bordo di un’auto per portarlo d’urgenza in ospedale. L'uomo è entrato a Villa Sofia in codice rosso, con i parametri vitali al minimo, mentre medici e infermieri gli hanno tamponato le ferite per evitare che perdesse altro sangue. L'uomo è stato rianimato e subito sottoposto a un intervento chirurgico per limitare i danni provocati dalla coltello che è arrivato in profondità. Non è chiaro se la lama sia comunque riuscita a raggiungere qualche organo.

I poliziotti hanno ascoltato i familiari e altri potenziali testimoni, sequestrando inoltre le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza di un’agenzia di scommesse che si trova accanto al palazzo in cui abitano i due uomini. Alla luce di quanto emerso, anche grazie ai riscontri eseguiti dal personale della Scientifica, il 52enne è stato fermato e portato al Pagliarelli dove resterà sicuramente sino all’udienza di convalida davanti al gip. Sembrerebbe che l’uomo in passato avesse avuto altre liti condominiali e che, dopo uno degli ultimi episodi, qualcuno gliel’avrebbe fatta pagare sfregiandolo al volto con un coltello.