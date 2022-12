Ferisce con un coltello gli zii dopo una lite: arrestata ragazza di 21 anni a Brancaccio

Avrebbero avuto una lite, l’ennesima fra i muri di casa. In quest’occasione però la discussione avrebbe preso un’altra piega e lei - una ventunenne - avrebbe colpito con un coltello gli zii affidatari: un uomo di 81 anni in sedia a rotelle e una donna di 54. La polizia ha arrestato per tentato omicidio una giovane in via Giulio Sarmiento, non lontano dalla rotonda Norman Zarcone, nella zona di Brancaccio. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e ricoverati in codice rosso negli ospedali Buccheri La Feria e Policlinico. Ancora da sciogliere le prognosi per entrambi.

Secondo quanto ricostruito la giovane, originaria della Costa d’Avorio, sarebbe rientrata a casa dove poi avrebbe un battibecco con i familiari affidatari. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata e la ventunenne, dopo vari insulti, si sarebbe scagliata contro lo zio e la zia, anche lei ivoriana, lanciandogli contro piatti e padelle. Poi avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe utilizzato per ferire i due, tentando di colpirli più volte e in vari punti. Poi, in un attimo di smarrimento, avrebbe aperto una finestra per poi cercare di lanciarsi nel vuoto.

A chiamare il 112 sarebbero stati alcuni vicini dopo aver sentito le urla che arrivavano dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e della Squadra mobile che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La ventunenne è stata bloccata dai poliziotti e portata prima negli uffici della questura e poi al carcere di Pagliarelli in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura.