Le coltellate vicino al centro scommesse: fermato 44enne, lite nata per questioni condominiali

Avrebbero avuto un'accesa discussione per "questioni condominiali" e durante la lite uno dei due avrebbe estratto un coltello dalla tasca ferendo gravemente l'altro. I carabinieri hanno fermato un uomo di 44 anni, di nazionalità albanese, accusato di aver accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, a Villagrazia di Carini, un 52enne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Chirurgia di Villa Sofia.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora i due si sarebbero incontrati vicino casa, nei pressi di un centro scommesse che si trova vicino al Bivio Foresta. A lanciare l'allarme sarebbero stati altri testimoni della lite finita nel sangue. I carabinieri sono intervenuti sia nel luogo in cui è avvenuto l'accoltellamento che in ospedale, dove il 52enne è stato ricoverato con una decina di coltellate all'addome e altre ferite al torace e alle braccia.

I militari sono riusciti a risalire all'identità del presunto aggressore, che per qualche ora avrebbe cercato di fare perdere le proprie tracce, e a fermarlo. Per lui l'accusa è di tentato omicidio e tutto dipenderà dalle condizioni del ferito, attualmente ancora in prognosi riservata. Da accertare il movente dell'aggressione, legato forse a dissapori tra i due vicini di casa.

Dopo l'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari deciderà se, alla luce del quadro probatorio, applicare eventuali misure cautelari nei confronti dell'albanese. Intanto proseguono le indagini per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda e scoprire se dietro l'accaduto ci sia altro. Non è stato ancora trovato il coltello utilizzato che il 44enne potrebbe aver gettato durante la fuga.