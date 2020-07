Capaci, ferito a coltellate dopo una lite dentro una stalla: un arresto per tentato omicidio

Accoltellato dopo una lite dentro una delle stalle della sua fattoria a Capaci. Un uomo di 45 anni è stato ricoverato ieri sera a Villa Sofia per alcuni tagli riportati al braccio, al torace e al collo provocati con un'arma da taglio. A ferirlo sarebbe stato un suo ex dipendente di 36 anni, Valentino Macaluso, arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato al carcere Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.

I fatti si sono verificati intorno alle 20 nell'azienda agricola del 45enne di Torretta, R.D.M.. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati protagonisti di un'accesa discussione legata a questioni lavorative. In pochi minuti la questione sarebbe degenerata e Macaluso avrebbe impugnato un coltello, ferendo il 45enne che a sua volta si sarebbe difeso con un bastone.

Il titolare della fattoria è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, dove i medici gli hanno prestato le prime cure escludendo la riserva sulla vita. Macaluso è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della stazione di Torretta che lo hanno ascoltato fino a tarda notte per cercare di ricostruire l'accaduto. Al termine delle prime indagini, in accordo con l'autorità giudiziaria, per il 36enne è scattato l'arrestato.