Viale Regione, sorpreso a scassinare l'ingresso di un negozio: arrestato un 27enne

Stava cercando di entrare in un negozio insieme a un complice ma, grazie all'allarme lanciato da una guardia giurata, è finito in manette. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, nato a Torretta, per il tentato furto in l'attività "Le delizie di Piana degli Albanesi" in viale Regione Siciliana, non lontano dal negozio Leroy Merlin.

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. Due guardie giurate della Mondialpol sono intervenute dopo l'allarme lanciato dalla centrale operativa: le telecamere avevano inquadrato due persone, arrivate a bordo di una Fiat Punto, mentre scavalcavano il cancello prima di dirigersi verso l'ingresso.

I dipendenti dell'istituto di vigilanza privata hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei militari. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a fermare il 27enne nonostante il suo tentativo di fuga. Dopo la perquisizione sono stati sequestrati diversi arnesi da scasso che il giovane portava con sé.

Dopo l’arresto eseguito dal Nucleo radiomobile, l’indagato di Torretta è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida al gip. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per risalire all’identità del complice che è riuscito a scappare e fare perdere le proprie tracce approfittando del buio.