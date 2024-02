Cercano di sfondare la vetrina per entrare in un negozio d'alimentari, arrestati

Avrebbero provato a saccheggiare un negozio di generi alimentari nel quartiere Libertà, ma il rumore fatto nel tentativo di spaccare la vetrina ha attirato l'attenzione dei residenti che hanno chiamato il 112. La polizia ha arrestato alcuni giorni fa un tunisino di 41 anni e un marocchino di 28 (dei quali non sono state fornite le generalità, ndr) per il reato di furto aggravato in concorso.

I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero utilizzato una grossa pietra recuperata in un cantiere vicino per mandare in frantumi il vetro dell’attività che però ha retto alla raffica di colpi. Una volta raccolto l’allarme lanciato tramite la sala operativa, le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale hanno raggiunto l’obiettivo.

Nel corso delle ricerche i poliziotti hanno sorpreso i due mentre si allontanavano dal negozio preso di mira. Erano trafelati e uno di loro aveva gli abiti sporchi di calcinacci. "Non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona - spiegano dalla questura - ed hanno anzi palesato nervosismo".

Dopo aver visionato le immagini riprese da alcune telecamere, gli investigatori non hanno avuto dubbi: i loro vestiti erano gli stessi indossati dai responsabili del tentativo di intrusione. Per entrambi è scattato così l'arresto che successivamente è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.