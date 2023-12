Centro storico, tenta il furto all'interno di un box ma rimane bloccato dentro: arrestato un 40enne

Tenta il furto all'interno di un box ma rimane bloccato dentro e la polizia lo arresta. E' accaduto venerdì pomeriggio vicino alla chiesa di Sant'Agontino, in pieno centro storico.

In manette è finito un tunisino di circa 40 anni per tentato furto aggravato: l'uomo ha utilizzato un piede di porco per forzare una saracinesca, strisciarvi sotto e rubare all'interno di una scatola. Il tentato furto è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la sala operativa della polizia.