Si arrampica su un'impalcatura per rubare in una casa, un arresto alla Cala

Si era arrampicato su un’impalcatura, nella zona della Cala, con l’obiettivo di entrare in un appartamento e mettere a segno un furto. Quando però si è trovato di fronte a una donna e al suo figlioletto, nel loro salotto, l’ha implorata di non urlare e di lasciarlo scappare. La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, G.T., con l’accusa di tentato furto in abitazione.

L’episodio risale a qualche giorno fa. Qualcuno aveva notato un uomo che stava scalando la struttura metallica e ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine tramite il numero unico d’emergenza 112. In pochi minuti sono arrivate sul posto alcune pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno circondato il palazzo.

Gli agenti hanno perlustrato ogni angolo dell’impalcatura, anche quelli coperti da teloni e reti, riuscendo così a rintracciare e identificare il quarantenne, sorpreso con ancora il fiato corto e i vestiti sporchi di polvere. Un altro equipaggio nel frattempo aveva verificato se ci fossero segni di effrazione su porte o infissi dello stesso palazzo per chiarire se l’uomo fosse riuscito ad entrare in qualche abitazione.

"I poliziotti - spiegano dalla Questura - hanno poi accolto la richiesta d’aiuto di una condomina ancora scossa per quanto accaduto poco prima. La donna ha raccontato che, mentre si trovava in casa da sola con il figlio di pochi anni, aveva sorpreso dietro il divano del salotto un uomo che, una volta scoperto, le aveva detto di non urlare e di farlo uscire dall’appartamento".

L’uomo, successivamente riconosciuto anche dalla vittima per via un vistoso tatuaggio sul corpo, è stato arrestato in flagranza del reato di tentato furto. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. La polizia ricorda ai cittadini, soprattuto in estate, di segnalare al 112 rumori sospetti che provengano da appartamenti limitrofi, soprattutto quando si è a conoscenza dell’assenza del vicini di casa.