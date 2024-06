"Ha tagliato i tubi del gas e si è barricato in casa dell'ex moglie per farla saltare in aria": arrestato

Si era barricato in casa dell'ex moglie e aveva tagliato i tubi del gas con l'intenzione di far saltare in aria l'appartamento. I carabinieri hanno arrestato un 53enne di nazionalità romena accusato del reato di strage per un episodio avvenuto nel 2022 in via Oreto. L'uomo, già agli arresti domiciliari in una comunità, è stato rinchiuso in una cella del carcere Pietro Cerulli di Trapani.

I fatti risalgono a dicembre del 2022. Secondo quanto ricostruito allora dai militari della stazione di Brancaccio, il 53enne - già indagato per maltrattamenti in famiglia proprio nei confronti dell'ex moglie - era riuscito a intrufolarsi nell'appartamento della donna e aveva reciso "i tubi collegati alle bombole del gas - spiegano dal Comando provinciale - con il chiaro intento di far esplodere l'abitazione".

L'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, però, era bastato per scongiurare il peggio e l'uomo era stato arrestato. Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto quel giorno e così, a distanza di un anno e mezzo, il gip ha emesso nei confronti del 53enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai militari della Compagnia Piazza Verdi.