Via Catania, davanti a una farmacia col viso coperto: passante chiama la polizia e sventa una rapina

Ancora pochi istanti e avrebbe fatto irruzione in farmacia per minacciare i dipendenti con una pistola - che solo dopo è risultata essere un’arma giocattolo senza tappo rosso - e mettere a segno una rapina. La polizia ha arrestato due giorni fa un 46enne, C. M., con l’accusa di tentata rapina aggravata ai danni della farmacia Maymone di via Catania. In attesa dell’udienza di convalida l’uomo è stato portato in carcere.

Un ruolo fondamentale nell’arresto lo ha giocato un passante che ha notato una scena sospetta e chiamato il 112. Secondo quanto ricostruito infatti, mentre si trovava a pochi metri dalla farmacia, avrebbe segnalato la presenza di un uomo che aveva il viso nascosto da una sciarpa e indossava un paio di guanti. Dalla centrale operativa è stata quindi diramata una nota radio a tutte le pattuglie in zona che hanno raggiunto in pochi istanti l’obiettivo.

I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Zisa hanno circondato la farmacia e sono entrati in azione proprio nel momento in cui l’uomo stava per fare accesso. Una volta bloccato, il 46enne si è subito arreso consegnando agli agenti la pistola giocattolo, una replica di una Beretta senza tappo rosso, che nascondeva sotto la giacca e che di lì a poco avrebbe puntato contro il farmacista per farsi consegnare i contanti e fuggire con il bottino.

Dopo la perquisizione che ha permesso il sequestro dell’arma giocattolo e l’identificazione, l’indagato è stato accompagnato al Pagliarelli in attesa dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale misura cautelare da applicare nei confronti del 46enne che ha già diversi precedenti specifici per reati contro il patrimonio.