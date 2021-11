Insultata, picchiata e poi perseguitata dall'ex: palermitano arrestato a Roma

Una relazione finita dopo sei anni scanditi da insulti, minacce e a volte anche violenze fisiche. La polizia ha arrestato a Roma un uomo di 44 anni originari di Palermo che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe perseguitato la propria ex condizionandone l’esistenza. E’ accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate.

L’arresto è frutto delle indagini svolte dagli agenti del commissariato Porta Pia che hanno eseguito un’ordinanza del gip e accompagnato l’uomo in carcere. Stando al racconto della vittima, durante la loro storia, il 44enne l’avrebbe picchiata diverse volte facendola finire in ospedale. Episodi di violenza dettati a volte anche solo dalla gelosia, che lo portava a controllare il suo cellulare e le chat personali.

Nonostante ciò però lei non avrebbe mai trovato il coraggio di denunciare. Più recentemente - dopo un’aggressione in cui la donna ha riportato traumi guaribili in 10 giorni - avrebbe deciso di affidarsi alla polizia che ha ricostruito un quadro probatorio tale da portare all’emissione del provvedimento firmato dal gip su richiesta della Procura.