"Ha incendiato l'auto dell'ex e l'ha danneggiata con l'acido": una donna arrestata per stalking

Non si sarebbe arresa alla fine della relazione con il suo ex e per questo, dopo vari messaggi intimidatori, avrebbe danneggiato e incendiato la sua auto e quella della nuova compagna. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per una ragazza di 31 anni, G. M., accusata di atti persecutori, danneggiamento e incendio.

Tutto è iniziato ad aprile scorso dopo la fine della storia tra l’indagata e il suo ex, che ormai aveva iniziato una nuova vita con un’altra donna. Secondo quanto ricostruito da investigatori e inquirenti, la 31enne avrebbe inviato diversi messaggi all’ex: "Ti sfregio la faccia, il regalino per quella tr… deve arrivare il giorno della comunione di suo figlio". Poi sarebbe passata ai fatti.

A giugno scorso l'indagata avrebbe appiccato il fuoco danneggiando la Renault Clio utilizzata dalla nuova compagna del suo ex, ma solo dopo averle inciso sulla carrozzeria epiteti ingiuriosi. A inizio settembre, invece, avrebbe invitato l’ex a controllare la sua Mercedes Classe B, poi trovata con il parabrezza frantumato e la carrozzeria danneggiata con qualche sostanza corrosiva.

Alla luce dei vari episodi l’uomo ha denunciato tutto ai poliziotti del commissariato Brancaccio che hanno avviato le indagini. Fondamentale l’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate vicino ai punti in cui sono avvenuti danneggiamenti e incendi. Sulla scorta di questi elementi il pm ha avanzato una richiesta di applicazione della misura cautelare che è stata accolta dal gip Nicola Aiello.