Cinquanta chili di hashish nascosti in un armadio da spedire a Palermo, un arresto

In manette a Orbassano, in provincia di Torino, un uomo di 54 anni. Denunciati due presunti complici. A insospettirsi e contattare i carabinieri i dipendenti di un corriere privato di Moncalieri che hanno rilevato una difformità tra il peso dichiarato per la spedizione e quello effettivo

Hanno tentato di spedire 53 chili di hashish nascondendoli dentro un armadio affidato a una società di spedizioni, ma per loro sfortuna il piano è andato in fumo. I carabinieri hanno arrestato in Piemonte un 54enne e denunciato a piede libero altre due persone ritenute suoi complici.

Tutto accade a Orbassano, in provincia di Torino, quando gli addetti di una società che si occupa di spedizioni si sono insospettiti davanti a un armadio che avrebbero dovuto inviare da Moncalieri a Palermo. Il mobile infatti presentava una difformità tra il peso indicato e quello effettivo.

Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Moncalieri che, una volta giunti sul posto, hanno trovato 53 chili di hashish nascosti in due comparti segreti dell'armadio. In totale sono state 13 le buste buste di hashish sequestrate.

Le indagini successive hanno permesso di individuare chi avesse ordinato la spedizione. Così è scattata la perquisizione nell'abitazione del 54enne dove sono stati trovati altri 2 chili di stupefacenti.

A casa di uno dei indagati ritenuti suoi complici i carabinieri hanno sequestrato circa 280 euro in contanti e alcuni telefoni cellulari che potrebbero risultare utili ai fini delle indagini. Il valore commerciale della droga è di circa 250 mila euro.