Fermato un uomo dopo gli spari allo Zen, manca l'arma: ferito in prognosi riservata

Si tratta di un 32enne della zona, Giacomo Cusimano, portato in carcere e indagato per tentato omicidio. La vittima, un meccanico anche lui 32enne, è stata operata d'urgenza per le lesioni riportate all'addome e al torace e si trova in Rianimazione

La polizia in via Nedo Nadi

Non avrebbe ammesso di aver premuto il grilletto, di aver colpito la vittima al torace e all’addome, mentre i risultati delle prime indagini convergerebbero proprio su di lui. Un uomo di 32 anni, Giacomo Cusimano, è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a sparare ieri a un meccanico della sua stessa età, trovato con la maglia intrisa di sangue e riverso sul sedile di una Volkswagen Polo in via Nedo Nadi, quasi all’angolo con via Costante Girardengo, nel quartiere Zen.

Raccolte alcune informazioni fornite dalla vittima prima che entrasse in sala operatoria e dopo la prima attività investigativa, la polizia si è messa sulle tracce di Cusimano. Gli agenti hanno bussato alla porta della sua abitazione ma lui non si trovava lì. E' stato rintracciato a poche ore dall’accaduto, vicino piazza Croci, e portato negli uffici della squadra mobile per essere ascoltato. Messo sotto torchio, non avrebbe confermato di essere stato lui a sparare alla vittima, che conosceva visto che abitano nella stessa zona, né avrebbe detto nulla sulla pistola utilizzata.

Manca dunque all’appello l’arma e resta da chiarire anche il movente del tentato omicidio. Per quanto riguarda il primo aspetto sono due le ipotesi: chi ha sparato ha utilizzato una pistola a tamburo, che non lascia bossoli (che di fatto non sono stati trovati), oppure i colpi sono stati esplosi in un altro punto e la vittima avrebbe cercato successivamente di scappare o di salire in auto per correre in ospedale. Per quanto riguarda invece il movente gli investigatori stanno seguendo diverse piste ma allo stesso tempo ritengono che fra i due possa essere nato un conflitto legato allo spaccio di droga.

La vittima, operata d’urgenza a Villa Sofia, ha riportato gravi lesioni in più parti del corpo dopo essere stato raggiunto da almeno due proiettili. Terminato l’intervento, che sembra essere riuscito, il 32enne è stato trasferito in una stanza del reparto di Rianimazione dove si trova tuttora, in prognosi riservata e con riserva sulla vita.