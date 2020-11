Passo di Rigano, nascondeva hashish e marijuana in casa: arrestato un giovane

In casa aveva oltre 200 grammi tra hashish e marijuana, suddivisi in dosi pronte per la vendita. I carabinieri della stazione Altarello di Baida hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, G.O., con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento.

Il controllo è scattato quando i militari hanno visto il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina, mentre passeggiava per strada. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente e 870 in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita di spaccio. Per il ragazzo è scattata anche una denuncia per evasione.

Il 22enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato nuovamente accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Sullo stupefacente sequestrato lavoreranno i carabinieri del Lass del Comando provinciale per eseguire le analisi quantitative e qualitative.