Sulla bici elettrica con il borsello pieno di contanti, arrestato trentenne per spaccio di droga

Se ne andava in giro a bordo di una bici, con il borsello pieno di contanti, facendo avanti e indietro fra l'angolo prescelto per l'attività di spaccio e i posti in cui era nascosta la droga. Con questa accusa la polizia ha arrestato al Villaggio Santa Rosalia un trentenne (D. V. le iniziali) che è stato incastrato dopo una lunga serie di appostamenti e servizi di osservazione poi confermati dall'acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere della zona.

Il giovane, già in passato indagato per altri episodi simili, si trovava sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora implementato dal divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno. Questo non gli avrebbe comunque impedito di continuare con la redditizia attività di spaccio nella "sua" piazza, vicino via Piave, non lontano dall'università.

Come accertato dagli agenti del commissariato Porta Nuova, infatti, il trentenne se ne andava in giro a bordo di una bici elettrica "utilizzata per fare da spola - ricostruiscono dalla questura - fra il luogo in cui custodiva le dosi di stupefacente e gli acquirenti. A tradire il giovane le ingenti somme di denaro custodite in un borsello che portava a tracolla e di cui non sapeva fornire giustificazioni sulla provenienza".

Le indagini hanno consentito di risalire alle modalità di distribuzione della sostanza stupefacente e al giro di assuntori, documentando decine di cessioni che sono state riscontrate anche attraverso controlli di polizia sugli acquirenti. Dopo l’arresto il trentenne è stato portato in carcere al Pagliarelli dove, come deciso dal gip al termine dell'udienza di convalida, resterà sino a nuove disposizioni.