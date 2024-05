Sperone, fa la spola tra uno scooter parcheggiato e il punto di spaccio: arrestato un giovane

Andava avanti e indietro, facendo la spola dal punto in cui c’era uno scooter parcheggiato all’angolo della strada scelta per spacciare, fino a quando i poliziotti non lo hanno bloccato e perquisito. Un ragazzo di 23 anni, E. Z., è stato arrestato nei giorni scorsi in via Padre Francesco Spoto, quartiere Sperone, e trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish.

Gli agenti del commissariato Brancaccio si erano appostati in zona dopo aver notato il giovane che, nel giro di poco tempo, avrebbe ricevuto diversi clienti. La volante, sospettando quindi che si trattasse di un pusher, sono intervenuti e hanno controllato sia lui che lo scooter parcheggiato a breve distanza: all’interno del vano portaoggetti c’erano una trentina di dosi di hashish già confezionate.

Il giovane, invece, addosso non aveva nessuna dose di sostanza stupefacente ma in compenso nelle sue tasche c’erano circa 400 euro che, secondo gli investigatori, sarebbero il provento dell’attività illecita di spaccio. In poco tempo si è formato un capannello di persone attorno al 23enne e ai poliziotti che hanno portato il giovane negli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti.

La mattina successiva E. Z. è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida al termine della quale il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il ragazzo, ufficialmente disoccupato e con piccoli precedenti proprio per spaccio, che è tornato libero in attesa del processo.