Spaccia hashish e cocaina in centro storico col monopattino, arrestato

Riceveva messaggi sul cellulare e consegnava le dosi di droga in centro storico, spostandosi con un monopattino. Fino a quando non è stato scoperto dalla polizia che lo ha arrestato in via Maqueda, nella zona tra la stazione centrale e Ballarò. In manette è finito un cittadino extracomunitario.

Gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso-Falchi della squadra mobile, dopo giorni di appostamenti nei principali luoghi di spaccio del centro storico, hanno proceduto all’arresto. I poliziotti hanno intimato l'alt al sospettato e dopo averlo perquisito lo hanno trovato in possesso di 9 dosi di cocaina, per un totale di 5 grammi, e 23 dosi di hashish per un peso complessivo di 17 grammi, oltreché la somma in contanti di 395 euro. Gran parte delladroga era stata occultata nel vano portaoggetti del monopattino.

Successivamente gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare, trovando sotto il materasso della camera da letto della casa del fermato altri 253 grammi di hashish, suddiviso in tre panetti, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma complessiva di 3.485 euro.

Il ritrovamento della sostanza stupefacente, in quest’ultimo caso, è stato reso possibile grazie ad approfonditi accertamenti svolti tramite il locale Ufficio Immigrazione, che hanno permesso di individuare il reale domicilio dello straniero, che aveva fornito agli operatori indicazioni errate, al fine di sviare le indagini.

Sul cellulare dell'uomo, invece, sono stati visualizzati sms dal contenuto inequivocabile, dai quali è stato possibile evincere senza dubbio il tenore delle comunicazioni via social con diversi “clienti”, interessati all’acquisto di droga. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato al carcere Pagliarelli.