"Ha ceduto cocaina a un dirigente della Regione": indagato per spaccio lo chef Mario Di Ferro

Nei guai lo chef Mario Di Ferro, sorpreso a consegnare 3 grammi di cocaina al capo della segreteria tecnica della presidenza dell'Ars. Il gip Ermelinda Marfia ha disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per lo chef di Villa Zito, 57 anni, che è stato sorpreso, secondo quanto ricostruito, mentre consegnava tre involucri di polvere bianca, in cambio di 300 euro, a un uomo che si era fermato sotto casa del noto ristoratore a bordo di un'auto. Adesso è accusato di spaccio e detenzione di droga.

Gli investigatori, notando quella scena ritenuta sospetta, hanno seguito l’auto fermando poi l’uomo che sembrava avesse appena acquistato della droga da qualcuno uscito da un palazzo in zona Libertà. A bordo c'era Giancarlo MIgliorsi, il presidente della segreteria tecnica della presidenza dell’Ars che, trovato in possesso dei 3 grammi e messo alle strette, ha ammesso di avere chiamato lo chef per chiedergli di prenotare un tavolo per un pranzo per persone. E non solo.

La telefonata avvenuta due giorni fa sarebbe infatti stata fraintesa e, oltre al tavolo, i due si sarebbero accordati per incontrarsi ed effettuare lo scambio. Lì dove al momento giusto c'era il personale del Sisco. Gli agenti sarebbero andati successivamente a casa di Di Ferro che, trovato in possesso dei 300 euro appena presi, non ha potuto fare altro che ammettere la circostanza. Migliorisi, ascoltato poi dai poliziotti, ha riferito di non essere un consumatore (per il quale è prevista comunque solo una contestazione amministrativa) ma di averlo acquistato quel giorno e quasi sicuramente di averlo fatto almeno un’altra volta sempre con il tramite di Di Ferro.

Anche lo chef, ascoltato a sommarie informazioni, ha confermato di aver recuperato lo stupefacente per cederlo proprio a Migliorisi sulla scorta della sua richiesta. Alla luce di quanto emerso il gip ha disposto i due obblighi per lo chef palermitano, difeso dall'avvocato Rossella Dolce, ritenendo comunque grave, nonostante la sporadicità dell’evento, la facilità con cui Di Ferro sarebbe stato capace di reperire rapidamente la sostanza stupefacente per cederla a qualcun altro.