Droga nascosta nei calzini o nelle impalcature degli edifici in ristrutturazione, due arresti a Ballarò

I poliziotti erano appostati e, non appena hanno avuto la certezza che si trattasse di un episodio di spaccio, sono intervenuti bloccando un giovane dopo un inseguimento iniziato in via San Nicolò all’Alberghiera e terminato in via Maqueda. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni trovato in possesso di due involucri contenenti hashish e marijuana che erano nascosti nel calzino del piede sinistro e nella del suo giubbotto. Addosso aveva anche 525 euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita, e quattro cellulari probabilmente oggetto di furto.

In un secondo momento è stata perquisita l’abitazione del 23enne che ha permesso di sequestrare, all’interno del pensile di un mobile del salone, altra sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Alla luce di quanto emerso il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per il reato di ricettazione. Su tre dei quattro smartphone trovati in suo possesso, infatti, il giovane non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione circa la loro provenienza.

L'altro arresto è stato effettuato dai Falchi della squadra mobile durante un servizio di osservazione e appostamento predisposto nella piazza di Ballarò. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno visto un uomo di 43 anni che stava nascondendo qualcosa all’interno di un'impalcatura installata all'interno del mercato di Ballarò. Poco dopo è arrivato un secondo soggetto a cui avrebbe consegnato una dose. E così è scattato il blitz che, al termine della perquisizione, ha permesso di recuperare e sequestrare 17 dosi tra cocaina e crack nonché 30 euro.