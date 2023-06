Spaccia crack ed eroina mentre è ai domiciliari da 10 giorni: arrestato un trentanovenne

Dai domiciliari al carcere dopo essere stato sorpreso fuori casa con 20 grammi di cocaina. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 39enne che vive a pochi passi dalla cattedrale, in vicolo Brugnò, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare con cui il giudice ha disposto l'aggravamento della misura nei confronti dell'uomo indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo - che si trovava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - era stato arrestato perché, durante un controllo, è stato "sorpreso fuori dalla propria abitazione, e in particolare - spiegano dal Comando provinciale - davanti a un magazzino al quale l'indagato avrebbe avuto libero accesso". In quell'occasione i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 115 euro in banconote di piccolo taglio, somma considerata provento dell'attività di spaccio.

A distanza di dieci giorni, ricostruiscono gli invesatigatori, il 39enne è stato nuovamente arrestato perché sorpreso ancora una volta fuori casa in compagnia di una persona che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi perché aveva in tasca 10 dosi di crack e 2 di eroina "cedute dal 39enne - aggiungono dal Comando - che aveva in tasca 285 euro, il ricavo della vendita dello stupefacente".

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio di sanalisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto ed ha disposto a carico dell’uomo la misura della custodia cautelare presso la locale casa circondariale.