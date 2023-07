Lo chef accusato di spacciare cocaina a Villa Zito rinuncia al riesame e resta agli arresti domiciliari

Non ha presentato ricorso al tribunale del Riesame e così lo chef Mario Di Ferro, arrestato lo scorso 29 giugno, resta agli arresti domiciliari. L'accusa - che l'indagato ha in parte ammesso - è di aver spacciato cocaina all'interno del ristorante di Villa Zito. Tra i suoi presunti clienti anche l'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e l'ex capo della segreteria tecnica dell'Ars, Giancarlo Migliorisi. Per la Procura, però, il giro sarebbe molto più vasto anche se il politico, sentito dagli inquirenti, ha negato di aver pagato per ottenere la droga.

"Ho solo fatto un favore a qualche amico", così si è difeso Di Ferro, assistito dall'avvocato Claudio Gallina Montana, aggiungendo di non aver guadagnato neanche un euro dallo smercio di cocaina. Durante l'interrogatorio davanti al gip Antonella Consiglio, lo chef ha ammesso di aver ceduto cocaina a Miccichè e Migliorisi, ma ha pure spiegato di aver intrapreso un percorso di disintossicazione con il Sert.

All'indagato si è arrivati attraverso un'altra indagine al momento coperta dal segreto istruttorio. Un'inchiesta per mafia, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, in cui Di Ferro sarebbe stato intercettato mentre parlava con un personaggio di spicco del clan di Resuttana, con cui avrebbe fissato un appuntamento riservato.