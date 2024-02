Cocaina purissima e 8 mila euro in contanti nascosti in bagno: scatta l'arresto per un giovane

In un'intercapedine di una parete del suo bagno nascondeva 240 grammi di cocaina, di cui 180 grammi di sostanza pura in cristalli e 206 dosi pronte per essere spacciate, nonché 8 mila euro in contanti. Per questo i carabinieri della Compagnia di Monreale, con l'ausilio del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato un ventinovenne di San Cipirello, accusato di detenzione e spaccio di droga.

Dai controlli compiuti dai militari nell'abitazione dell'indagato è stato scovato anche tutto l'occorrente per confezionare la cocaina, che è stata sequestrata. Il ventinovenne si trova ora al Pagliarelli e il gip ha convalidato l'arresto.