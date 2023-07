Ha l'obbligo di dimora a Palermo ma va in giro per Villabate con due amici, 4 grammi di hashish e un coltello

Aveva l’obbligo di dimora a Palermo e invece se ne andava in giro per Villabate con due amici, un po’ di hashish e un coltello. I carabinieri hanno arrestato un sorvegliato speciale di 29 anni sorpreso al di fuori del comune in cui, come disposto dal tribunale, avrebbe dovuto trovarsi. Denunciati anche gli altri due giovani che erano con lui a bordo di un'auto per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dal Comando provinciale dei carabinieri, il 29enne - indagato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente - era stato scarcerato a settembre scorso dagli arresti domiciliari e subito sottoposto alla sorveglianza speciale. In base alla decisione del giudice il giovane non avrebbe dovuto lasciare il suo comune di residenza, Palermo. Ciononostante i militari del Nucleo radiomobile di Misilmeri lo hanno beccato al di là dei confini del capoluogo.

I carabinieri hanno quindi perquisito l’auto, il 29enne e gli altri due ragazzi - di 30 e 33 anni - che erano con lui: uno, quello che guidava l’auto, aveva un coltello con lama in ceramica nel vano portaoggetti mentre l’altro custodiva nel borsello un coltello a serramanico. Per loro due è scattata la denuncia mentre il loro amico è stato arrestato, accompagnato in tribunale per la direttissima al termina della quale il giudice ha confermato per lui la sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora.