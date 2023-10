Scandalo beni confiscati, colpo di scena: arrestati l’ex giudice Saguto e il marito

La guardia di finanza, su ordine della Procura generale di Caltanissetta, ha arrestato e portato al carcere Pagliarelli l'ex giudice Silvana Saguto e il marito Lorenzo Caramma per i quali ieri è arrivata la sentenza della Cassazione, che però aveva annullato con rinvio una parte delle condanne, disponendo un nuovo processo d'appello. L'avvocato dell'ex magistrato, Ninni Reina, annuncia che già domani mattina presenterà un incidente di esecuzione.

In base alle prime informazioni disponibili, i magistrati nisseni avrebbero ritenuto definitiva e quindi esecutiva una parte della condanna della coppia, che supera i 4 anni e che dunque determina la reclusione. A Saguto erano stati inflitti in secondo grado 8 anni 10 mesi e 15 giorni mentre al marito 6 anni e 2 mesi. Stesso discorso per l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara (difeso dall'avvocato Sergio Monaco), per anni braccio destro del giudice radiato, la cui condanna era stata a 7 anni e 7 mesi, e che si è costituito in un carcere milanese, e per Carmelo Provenzano, professore dell'Università Kore di Enna (difeso dall'avvocato Lillo Fiorello), che si è invece costiuito in un carcere romano. I giudici gli avevano inflitto in appello 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Gli ordini di esecuzione hanno sorpreso tutti, compresi i difensori, perché gli imputati avrebbero potuto essere arrestati già ieri pomeriggio, subito dopo la lettura della sentenza. Dopo aver preso visione del complesso dispositivo emesso dalla Suprema Corte, che disponeva comunque per alcuni capi d'imputazione un nuovo process, sembrava del tutto sfumata, almeno per il momento, la possibilità che qualcuno potesse finire in carcere. La Procura generale di Caltanissetta ha considerato definitive una parte delle condanne per corruzione per le quali la pena è stata quindi già determinata.