Scippa una donna e scappa su una bici elettrica: arrestato

Scippatore rintracciato grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un 49enne palermitano per il reato di rapina. L’uomo (S.F. le iniziali) è accusato di avere strappato la collana indossata da una donna che il 7 settembre stava passeggiando in via Vito Schifani.

Subito dopo il colpo gli investigatori del commissariato Porta Nuova hanno avviato le indagini partendo da alcuni video ripresi dagli impianti a circuito chiuso di alcune attività commerciali. Già durante le prime fasi investigatori i poliziotti avevano riconosciuto nelle immagini il 49enne, che era fuggito a bordo di una bici elettrica, cercando altri elementi per inchiodarlo.

"Gli stessi agenti che avevano riconosciuto il 49enne dalle immagini - spiegano dalla Questura - lo hanno sorpreso a distanza di qualche giorno dalla rapina compiuta, mentre si muoveva con circospezione a bordo di una bici elettrica, fra alcune auto in sosta in zona Calatafimi, probabilmente pensando ad un furto".