Scippa di notte una turista in via Maqueda, ma fugge in direzione di... una volante: arrestato a Ballarò

Si era avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta ma il suo obiettivo, alla fine, era quello di derubare una turista. Durante la fuga però avrebbe scelto la strada sbagliata andando incontro… al suo destino. La polizia ha arrestato un palermitano di 31 anni accusato di avere scippato una donna, che si trovava in compagnia di un'amica in via Maqueda, e trovato in possesso della refurtiva.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo si era avvicinato alla vittima con la scusa della sigaretta. Mentre lei cercava nella tasca, lui avrebbe approfittato di un momento di distrazione per afferrare lo zaino e scappare in direzione Ballarò percorrendo via dell’Università. La turista ha subito contattato il 112 segnalando quanto successo e fornendo una descrizione dello scippatore.

Due agenti a bordo di una volante che proveniva dal senso contrario, hanno notato l’uomo che procedeva a passo spedito collegando subito quella scena alla nota diffusa dalla centrale operativa poco prima. I poliziotti hanno così recuperato lo zaino e la refurtiva, ottenendo un ulteriore riscontro con il riconoscimento dell’indagato da parte della vittima. L’arresto è stato convalidato dal gip.