Anziana viene scippata, cade e si rompe il femore: arrestato un uomo

In manette con l’accusa di aver scippato un’anziana e di averla fatta cadere provocandole una frattura. I carabinieri hanno arrestato un bagherese di 46 anni, in carcere su disposizione del gip di Termini Imerese, per la rapina a una donna risalente allo scorso 1 novembre, a Casteldaccia, nel Palermitano.

Il bagherese, secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Casteldaccia, aveva preso di mira un’anziana che passeggiava da sola. Si sarebbe avvicinato, le avrebbe strappato la collana d’oro che indossava e sarebbe scappato a bordo di uno scooter - forse anche grazie all'intervento di un complice - facendo perdere le proprie tracce.

Dopo quanto accaduto alcuni passanti hanno contattato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale dove i medici, al termine degli accertamenti, le hanno riscontrato una frattura composta del femore. Il 46enne, accompagnato al Pagliarelli, è accusato di scippo lesioni personali.